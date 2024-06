Marotta: "Inter U23? Ora come ora è un problema, non abbiamo le strutture"

Quando la stagione di Serie C è ormai verso la sua conclusione, si dovrà giocare solo la doppia finale playoff, si è tenuto alla Triennale di Milano l'evento "La notte della C", dove è stato presentato il nuovo logo della Lega Pro.

Uno degli interventi andati in scena è quello di Beppe Marotta, ad dell'Inter e Consigliere della Lega Serie A: "Nel 1979-80 ho vinto il primo campionato di C con Fascetti, e posso garantire che la C è un'ottima palestra anche per i dirigenti. L'Inter U23? Quando ero alla Juve si fu apripista, come Inter è ora un problema, per le strutture, non abbiamo un centro sportivo adeguato che possa consentire a una Squadra B di allenarsi come si dovrebbe. Il motivo per cui non ci iscriviamo è appunto legato alle strutture".