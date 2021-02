Marotta sul calciomercato: "Niente più spese folli. Va rivisto anche il costo del lavoro"

Giuseppe Marotta, AD dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a SportItalia direttamente dall'hotel Sheraton di Milano, sede dell'ultimo giorno del calciomercato invernale, facendo il punto sulle trattative del suo club, e più in generale della situazione del mondo Calcio legata al Covid. Ecco le parole di Marotta sulla crisi che sta colpendo anche le società di calcio: “La pandemia ha inciso in maniera forte sul nostro mondo, e il modello del passato non è più sostenibile. In questo momento dobbiamo fare i conti con il costo del lavoro, che va assolutamente rivisto per non rischiare un default. Non assisteremo più a trattative con grandi cifre per i cartellini e a grandi ingaggi, ma assisteremo sempre più a prestiti”.