Martorelli: “Milan ritrovato. Voci su esonero Fonseca ormai alle spalle”

“Il Milan? La gara di ieri si è messa subito bene. Dopo il primo gol non c’è stata più partita”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Milan ritrovato?

“Dopo il derby ha ritrovato autostima e motivazione. Fonseca sa di avere una squadra competitiva”.

Scacciati via dunque i fantasmi dell’esonero…

“Si. E anche se non avesse vinto non sarebbe successo nulla. Dopo il derby credo sia stata messa una pietra sopra alle voci sull’esonero. Ormai è tutto alle spalle. E se il gruppo trova autostima, convinzione e consapevolezza può togliersi tante soddisfazioni”.