Masala: "Nuovo stadio occasione d’oro. Milan e Inter, ora accelerate"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Andrea Masala ha parlato della costruzione del nuovo San Siro: "Milan e Inter, a che stadio siamo? Il nuovo impianto è considerato indispensabile, ora si passi dai proclami alla pratica. I ritmi si fanno più serrati dopo la rielezione del sindaco Sala, che ha in mano il dossier dello stadio dal 2019. Il prossimo passo è l’okay del Consiglio comunale atteso entro fine anno, atteso dai due club. Snodo importante: lo stadio di proprietà è un cardine fondamentale per le società di fascia medio-alta. La costruzione del nuovo polo sportivo sarà per Milan e Inter un’occasione d’oro anche per tentare di riconquistare terreno all’estero. Occorre darsi una mossa, Milano e milioni di tifosi non possono aspettare".