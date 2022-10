Masala sulla Gazzetta: "Milan ko, ma ancora vivo: può farcela"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Andrea Masala, sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ha parlato così del Milan e del ko dei rossoneri contro il Chelsea: "Il Milan, anche se incassa un’altra sconfitta dai Blues, stavolta dà l’impressione di essere più all’altezza della missione europea. Il passaggio nel girone è ancora alla portata, pur se impegnativo. La replica dello 0-2 non autorizza chissà quali ambizioni, però Pioli chiede e ottiene una risposta comunque incoraggiante. Può ripartire a caccia dei punti-qualificazione con la consapevolezza che i suoi sono capaci di non smarrire il filo del gioco e una sostanziale unità di intenti. Ci vorranno più precisione e cattiveria sotto porta per non nutrirsi alla fine di soli rimpianti. Il Diavolo è stato colpito due volte, ma è ancora vivo: se non getterà la spugna nei prossimi due appuntamenti, potrà continuare a godersi quello che una volta era il suo habitat preferito, la generosa Europa".