Massa per Juve-Milan: concesse il rigore per mano di De Sciglio al 97°

vedi letture

L'arbitro del big match del 21° turno di Serie A, la gara tra Juventus e Milan, sarà il fischietto ligure Davide Massa della sezione di Imperia. Non si tratta della prima partita tra bianconeri e rossoneri affidata a questo direttore di gara: l'unico precedente è "famoso". Era il marzo 2017, Bacca aveva pareggiato il vantaggio iniziale di Benatia: i rossoenri sembrava che potessero portari a casa da Torino un punto importante e invece Massa fischia un rigore per fallo di mano di De Sciglio al 97°. Una decisione che alimentò polemiche su polemiche e che permise alla Juve di vincere.

In generale si tratterà dell'incrocio numero 24 tra il Milan e l'arbitro di Imperia. Il bilancio dei 23 precedenti è buono anche se non molto positivo: sette vitttorie rossonere, undici pareggi e cinque sconfitte. Con la Juve invece sarà il 30° incontro: 19 vittorie della Juve, 7 pareggi e appena 3 sconfitte per i bianconeri.