Massara: "Dovevamo fare di necessità virtù e questo ci ha portato a fare scelte delicate"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto da Rimini in occasione dell'apertura del calciomercato, Frederic Massara ha parlato così della strategia economica e sportiva del club: "Quanto è stata dura la scelta su Donnarumma e come si è arrivati a Maignan? Era una fase delicata ma non in riferimento a Donnarumma, che è un grande campione. Quando è arrivata la nuova proprietà c’è stata una strategia volta a risistemare la condizione economica, abbiamo dovuto ritrovare competitività senza scordare la sostenibilità. Dovevamo fare di necessità virtù. Questo ci ha portato a fare scelte difficili, delicate, ma siamo felici di aver trovato un portiere straordinario che farà la storia del Milan".