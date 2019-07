Massara: “Non vi preoccupate, sappiamo benissimo cosa fare sul mercato"

Frederic Massara, durante la presentazione di Krunic ed Hernández ha risposto in maniera schietta ad una domanda sul mercato rossonero: Le percentuali hanno poco senso oggi. Il mercato è lungo ed è fatto anche di opportunità in entrata e in uscita, sono tutte le valutazioni che faremo. Non vi preoccupate che sappiamo bene di cosa abbiamo bisogno, ci confrontiamo ogni giorno con il tecnico. Questa squadra è già competitiva. Faremo acquisti mirati, saremo pronti a cogliere tutte le opportunità per rinforzare davvero in modo funzionale la squadra".