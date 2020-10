Massara sul mercato: "Il difensore poteva essere un'emergenza ma torneranno sia Gabbia sia Musacchio"

Frederic Massara, intervistato da Sky Sport, si è espresso sulle possibili esigenze a gennaio: "Il difensore centrale poteva essere un'emergenza nel mercato concluso, vedremo come arriveremo a gennaio, recupereremo Gabbia e auspicabilmente Musacchio. Valuteremo se ci saranno opportunità per rinforzarci, se ci sentiremo in difficoltà in quel reparto interverremo".