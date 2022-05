Massaro a Milan TV: "Ringrazio il Milan, sono onorato di far parte di questa storia"

MilanNews.it

Daniele Massaro, nel giorno del suo sessantunesimo compleanno, è intervenuto ai microfoni di Milan TV durante i festeggiamenti per lo Scudetto: “Ringrazio il Milan per avermi fatto questo regalo meraviglioso. Sono abbastanza fortunato, per me è un piacere sentire ancora questo amore da parte dei tifosi. Vuol dire che ho fatto qualcosa di straordinario, con una società straordinario. Sono onorato e orgoglioso di far parte della storia di questo grande Milan”.