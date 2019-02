Massaro: "Al Milan facevo un po' il Cutrone della situazione, lui quando gioca dall'inizio fa un po' fatica"

Daniele Massaro, intervenuto a Sky Sport 24, ha paragonato il suo percorso calcistico al Milan con quello di Cutrone: "Entravo e cercavo di cambiare qualcosa, un po' il Cutrone della situazione. L'ho detto anche a Gattuso. Quando parte dall'inizio fa un po' fatica, non è decisivo come quando entra dalla panchina. In quegli anni facevo così. Dovevo capire che davanti avevo grossi campioni e dovevo guadagnarmi quei minuti. Dovevo dare qualità e non quantità. Avevo davanti grandi campioni come Van Basten ma ho trovato il mio spazio".