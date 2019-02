Massaro: "Higuain ha staccato la spina troppo presto, mi aspettavo di più da uno come lui"

Daniele Massaro, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sull'esperienza al Milan di Gonzalo Higuain: "Credo sia una questione di motivazioni, forse non si è trovato con il gioco, forse non aveva le motivazioni giuste o forse non era preparato fisicamente. Forse non c'erano giocatori che gli facevano gioco sporco per permettergli di fare gol. Certo che da un campione come lui mi aspettavo qualcosa in più, ha staccato la spina troppo presto".