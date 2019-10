Massimo Roj (Manica/Sportium): "Il Meazza sembra una balena arenata"

Ospite a Radio Deejay, Massimo Roj, uno degli architetti di Manica e Sportium (gli studi che hanno presentato il progetto del nuovo stadio di Milano), ha parlato del vecchio San Siro: "Lo stadio oggi sembra una balena arenata su una spiaggia d’asfalto quando non si giocano partite. Però, ovviamente, è un simbolo forte. Noi abbiamo un progetto di rigenerazione urbana, per ricollegare un lembo della città escluso dalla città stessa visto che, quando l’impianto era nato nel 1926, non aveva nulla intorno".