Matri elogia Pulisic: "È il fattore in più di questo Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:12News
di Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Torino-Milan, sfida vinta in rimonta dalla formazione rossonera, Alessandro Matri ha così commentato la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi in modo particolare su Christian Pulisic

"Grande partita, grande reazione da parte del Milan. I due gol del Torinoo sono arrivati da due episodi: un errore di Tomori, il secondo c’è una palla persa da Nkunku. Il Milan però c’era in campo. Poi nel secondo tempo è entrato Pulisic, il fattore in più del Milan”.