Matri: "Pioli non era soddisfatto della gara di Champions, c'è voglia di riscatto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a DAZN nel pre partita di Sampdoria-Milan, Alessandro Matri ha parlato così della gara di questa sera: "E' vero che ha vinto il derby, ma in Champions Pioli non si è detto soddisfatto della prestazione, quindi ci sarà voglia di riscatto. Quel palo lì al 94esimo è ancora amaro nella testa del Milan, ma non credo modifichi l'atteggiamento; il Milan ci ha sempre abituato a fare la partita e continuerà così questa sera"