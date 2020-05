Matri sul ritiro: "Ci ho pensato bene, non riuscivo più a pressare"

Alla fine mi hai lasciato da solo”. Così Mario Balotelli scherza in diretta Instagram con Alessandro Matri, suo ex compagno al Brescia che ha da poco annunciato il ritiro: “Eh, da 6 mesi, Mario. Pensavi continuassi? No, ci ho pensato bene dopo quest’anno, sai come l’ho vissuto. Ho preso questa decisione, anche perché adesso sai come tornavo dopo cinque mesi fermo. Un annetto avrei potuto farlo ancora, però va bene così. Non ce la facevo più a pressare dai”.