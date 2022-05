Mattia Vitale (Meduza): "Speriamo che questo progetto continui, è solo l'inizio"

MilanNews.it

Mattia Vitale, membro dei Meduza, è intervenuto durante la trasmissione andata in onda sul canale Twitch di MilanNews.it (CLICCA QUI per ISCRIVERTI) parlando anche delle prospettive di mercato: "In Maldini non ho visto segnali di stacco o robe del genere. Poi sarà una decisione che prenderà lui in separata sede, ma è vero che la stampa serve anche per altri fini, come per velocizzare un po' le cose o per creare attenzione attorno a qualcosa che vuoi far sapere... Quindi magari il suo discorso è stato per questioni a livello lavorativo. Noi speriamo che questo progetto continui e che siamo solo l'inizio di un nuovo lungo capitolo".