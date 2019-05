Mauri a MTV: "Il gruppo è sano, tre o quattro anni fa lo spogliatoio non era così. Dobbiamo vincere le partite che ci rimangono"

Josè Mauri è stato intervistato da Milan Tv prima della partita contro la Fiorentina: “Dobbiamo guardare a noi, è ovvio anche se dobbiamo dare un’occhiata all’Atalanta che deve fare un passo falso e noi vincere. A noi non rimane nient’altro che vincere le partite che ci restano. Il cinque Bakayoko-Gattuso? I tifosi devono stare tranquilli, siamo un gruppo benissimo. Tre o quattro anni fa lo spogliatoio era diverso, ora è tranquillo. Sono cose che succedono sempre ma questa volta sono capitate davanti alle telecamere. Non vuol dire che le cose vadano male. Biglia e Paquetà con la squadra? Lucas lo ha sempre fatto, come Reina. Questo gruppo è sano, questa è la dimostrazione”.