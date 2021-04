Mauro: "Gattuso è più un Mourinho, Pirlo un Ancelotti"

Intervista a 'Il Corriere del Mezzogiorno' Massimo Mauro ha parlato così di Gattuso e Pirlo: "Bravi entrambi e simili nell’impostazione. Se a Rino gli fanno fare solo calcio trasferisce a squadra, città e club il 110%. E più un “Mourinho”. Non ho mai compreso le critiche rivoltegli a Napoli. Pirlo è moderato, riflessivo, alla “Ancelotti” per capirci. E potrebbe funzionare come successe ad Allegri per la Juve che perse colpi e poi vinse lo Scudetto. Lui non ha tutte le colpe se Szczesny prende gol ingenui".