Mauro: "Milan da scudetto? Ha un grande stratega in panchina che può far dare il 110% ai giocatori, ma deve essere costante"

Massimo Mauro, ex di Napoli e Juventus, intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, ha rilasciato queste parole sul Milan di Max Allegri e sulle sue ambizioni scudetto: "II Milan ha un grande stratega in panchina, che può far dare il 110% ai giocatori, ma deve essere costante. Allegri sta tentando di far capire ai giocatori che stanno al Milan e che hanno delle responsabilità. Il Milan ha un ottimo organico, forse affidato a giocatori un po' troppo anziani, anche se fuoriclasse come Modric. Però è dietro a Napoli e Inter".

L'ex calciatore ha poi detto la sua anche sulla possibilità che Milan-Como si giochi a Perth in Australia: "Milan-Como in Australia? Mamma mia. No no, per favore. In queste decisioni c'è l'importanza del gioco del calcio? Ci sono tantissime altre cose che sono utili, ma non a discapito dell'incolumità dei calciatori. Milan-Como a Perth è onestamente assurdo".

