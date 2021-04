Mauro: "Milan sorpresa della classifica. Unico errore? Dipendere solo da Ibrahimovic"

Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli, Juventus e Udinese, ha parlato così delle sorprese in classifica, tra cui il Milan: "Cosa mi stupisce della classifica? Le sorprese ovviamente sono due, la Juventus in negativo e il Milan in positivo - afferma alla Gazzetta dello Sport -. Penso che nessuno in estate si sarebbe aspettato di vedere la Juve in corsa per il quarto posto... eppure questa è la realtà. Il Milan invece è partito forte e ha dato tantissimo, quasi troppo, nella prima parte del campionato. Ora un po’ è calato ma ha comunque giocato un grande campionato. Un errore: ha legato troppo la sua stagione a un giocatore. Dipende troppo da Ibrahimovic. Sono un po’ deluso da Tonali. Da lui mi aspettavo di più”