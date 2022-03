Mazraoui ad un passo dal Barcellona? Il Bayern non molla…

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Noussair Mazroui si libererà a zero a giugno dall'Ajax e, nelle scorse settimane, sembrava aver raggiunto un accordo per firmare da svincolato con il Barcellona, nonostante le smentite dopo la partita contro il Benfica di Champions. Dalla Germania, però, la Bild riporta di un continuo interesse del Bayern Monaco per il marocchino: i bavaresi, nonostante il vantaggio del Barcellona, avrebbero grandi speranze di chiudere per il terzino e migliorare la squadra di Nagelsmann. Il terzino in passato era stato accostato anche al Milan.