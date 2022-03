Mazzarri polemico: "C'era il rigore su Lovato: ha simulato come Theo?! Il Milan ha vinto: siamo tutti contenti"

MilanNews.it

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan: "Rissa a fine gara? Io ero incavolato con l'arbitro, me ne sono andato dentro e ho sfondato tre porte... Non lo so".

È soddisfatto della prestazione della squadra?

"Sono soddisfatto della prestazione della squadra, tantissimo. Abbiamo attaccato, è stata una partita aperta. Nel primo tempo abbiamo avuto meno occasioni e loro sono fenomenali nel chiudere gli spazi. Hanno una qualità pazzesca. Il Cagliari ha giocato alla pari e avremmo meritato il pari. C'è un tocco di mani in area e il portiere ha dato un pugno a Maignan in area non prendendo palla su Lovato, ci poteva stare il rigore secondo me. Lovato si diverte a stare a terra così?! Cos'è questo?! Se Lovato tocca il pallone prima del portiere il VAR che ci sta a fare?! Si è perso un punto. Chi la prende la palla? Lovato. E il portiere cosa prende? Lovato ha fatto scena, poverino, come ha fatto Theo Hernandez che h afatto simulazione in area di rigore? Guardate le immagini chiarissime: come si fa a non vederlo? Bisogna essere ciechi! Va bene, il Milan ha vinto: siamo tutti contenti!".

Come vede la corsa salvezza?

"Più che guardare gli altri noi dobbiamo fare punti. Oggi grande gara. Gli episodi hanno determinato il risultato. C'era un rigore per noi e avevamo conquistato un punto. Abbiamo toppato a La Spezia e qualche punto ci sfugge sia per colpa nostra che per colpa degli altri. Quota salvezza? Quest'anno è difficilissimo, non si sa".