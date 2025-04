Meglio Inter o Milan in finale di Coppa Italia? Italiano non risponde: "Penso solo a Bologna-Empoli di domani"

vedi letture

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia che i rossoblù giocheranno domani sera alle 21 al Dall'Ara contro l'Empoli di Roberto D'Aversa. Si ripartirà dal 3-0 per gli emiliani maturato nella gara di andata di tre settimane fa. In merito a chi vorrebbe incontrare eventualmente in finale tra Inter e Milan, l'allenatore del Bologna non ha voluto sbottonarsi come riporta tuttomercatoweb.com:

Avrebbe una preferenza su chi affrontare in finale?

"Non ti rispondo, abbiamo ancora una partita da giocare, con la Fiorentina con il Lech Poznan, con il Braga, tutto va affrontato nei migliore dei modi, l'unico pensiero per me è quello di domani. In questo momento voglio solo pensare a domani, non sbagliare nulla, poi valuteremo il nostro avversario in caso di finale".