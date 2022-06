Meluso: "Kessie via a zero? La coerenza è alla base dei successi del Milan"

MilanNews.it

© foto di Niccolò Pasta

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Mauro Meluso, ex ds di Lecce e Spezia, ha commentato così l'addio a zero di Kessie dal Milan: "Alla base dei successi del Milan ci sono delle posizioni ferme. Il Milan non si è abbassato a compromessi con Donnarumma e ha dato seguito ad una coerenza che l’ha portato a vincere. La coerenza è alla base dei successi. Il Milan ha fatto scuola rinunciando ad un grande calciatore come Donnarumma, oggi le risorse sono meno rispetto a prima”.