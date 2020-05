Menez: "Inzaghi mi ha voluto, è venuto a Ibiza personalmente. Mihajlovic? Ho fatto il coglione ma abbiamo litigato da uomini"

Jeremy Menez, ex attaccante del Milan, è intervenuto in una diretta Instagram sul profilo della Gazzetta dello Sport. Il francese è tornato sulla sua esperienza in rossonero.

Su Milan e Roma: "Da tutte le parti ho lasciato qualcosa di buono, questo mi fa piacere. Roma e Milano sono due città differenti e anche i club lo sono. Il Milan sappiamo tutti cos'è in Italia, ma la Roma ha qualcosa di speciale. Non posso paragonarli, sono stato bene in entrambe le squadre".

Sui problemi fisici: "Mi sono fatto male alla schiena e la seconda stagione sono stato fermo dieci mesi. Mi sono trovato bene, con un sapore amaro a causa di questo infortunio".

Sul tecnico rossonero con cui ha legato maggiormente: "Con Pippo, è lui che è venuto a Ibiza per parlare con me e spiegarmi il progetto del Milan. Ho un ricordo bello, lo ringrazio per questo. Ha fatto l'allenatore del Milan in un momento difficile, ancora il club sta facendo fatica".

Su Mihajlovic: "All'inizio lui mi chiamava, ma poi ho fatto io il coglione. Abbiamo litigato da uomo a uomo e questo mi piace: io preferisco così. Gli faccio un abbraccio grande".

Su Montella: "L'ho conosciuto a Roma da calciatore e un po' da allenatore. Da Roma non ci siamo lasciati molto bene. Quando lui è arrivato al Milan stavo un po' distante, ho sbagliato io e ho scelto di andare via".