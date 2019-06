Mercato Milan, budget contenuto ma non troppo

Maldini ha detto sì alla proposta di Gazidis di diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica del Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, Paolo ha avuto conferme positive su alcuni aspetti oggetto di valutazione. Primo: il budget mercato, sarà contenuto ma non troppo. Evitare le spese folli è un obbligo imposto per primo dal Financial Fair Play, ma occorre un minimo di elasticità per provare comunque a rinforzare la squadra arrivata a un passo dalla Champions.