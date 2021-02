Mercato Milan, Ikoné del Lille è un obiettivo concreto dei rossoneri

In vista della prossima stagione, il Milan cerca un rinforzo offensivo da far giocare nella parte destra della trequarti. Ecco che, come riportato dai colleghi di calciomercato.com, Jonathan Ikoné del Lille potrebbe essere l’uomo giusto per i rossoneri. Ikoné quest’anno con il suo club sta facendo un’ottima stagione. In totale ha disputato, per ora, 33 partite condite da 6 gol e 5 assist. Paolo Maldini e i suoi collaboratori lo hanno anche potuto visionare da vicino in occasione della doppia sfida di Europa League dello scorso novembre contro la squadra francese. Se il Milan dovesse raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, ecco che il sogno Ikoné potrebbe diventare realtà. Il classe 1998 ha una valutazione di 25 milioni di euro, e su di lui c’è anche l’Inter. Nel ruolo di trequartista destro, in ogni caso, il Milan tiene viva anche la soluzione Florian Thauvin.