Mertens: "Siamo tutti uguali. Basta con il razzismo"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato del razzismo negli stadi: "Se ne ho parlato con Lukaku? Non ne abbiamo parlato, ma purtroppo questa non è una cosa nuova: ricordiamoci di quello che è successo lo scorso anno a San Siro a Koulibaly… I tifosi del Napoli la partita successiva hanno reagito bene e si sono presentati tutti al San Paolo con maschera di Koulibaly. Per lui è stato importante. Mi auguro che i sostenitori dell’Inter facciano una cosa bella anche per Romelu. Siamo tutti uguali. Basta con il razzismo".