Messi al PSG, il Giornale: "Parametri zero e finto fair play: una colossale presa in giro"

Molto critica la lettura de Il Giornale verso l'acquisto da parte del PSG dello svincolato di extra lusso Lionel Messi. Dopo le lacrime per l'addio al Barcellona, ieri l'argentino è arrivato a Parigi salutato da una folla festante: "Messi sbarca a Parigi da Re". Poi a proposito delle regole finanziarie per i club europei: "Parametri zero e finto fair play: una colossale presa in giro".