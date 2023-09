Messi: "Io l'unico campione del mondo a non aver ricevuto un riconoscimento dal club"

vedi letture

Lionel Messi, fuoriclasse argentino che si è dato poco trasferito in MLS all'Inter Miami, è tornato a parlare della sua avventura in Francia al PSG, dove non è riuscito ad esprimersi al massimo e non ha raggiunto i traguardi individuali e di squadra che si aspettava. La Pulce, intervenuta ai microfoni di Olga en Vivo, ha raccontato alcuni aspetti della sua avventura in Ligue 1 e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa:

"A Parigi - ha spiegato senza troppi problemi - non è andata come speravo e non stavo bene, però quando ero lì sono diventato campione del mondo con l'Argentina in Qatar". Poi l'attacco nemmeno troppo velato alla società: "Sono stato l'unico giocatore che ha vinto il Mondiale a non aver avuto un riconoscimento dal suo club".