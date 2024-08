Messias-gol e il Genoa ferma l'Inter nel recupero: 2-2. Pari anche tra Parma e Fiorentina

La Serie A 2024/25 si apre con due pareggi. L'Inter non va oltre il 2-2 a Marassi contro il Genoa. La squadra di Simone Inzaghi subisce il primo gol del nuovo torneo con Vogliacco che sblocca la partita dopo 20'. Pari di Marcus Thuram al 30' col francese che ribalta la partita all'83'. Quando sembra finita, un mani in area di Bisseck nei minuti di recupero regala al Genoa il rigore che Messias si fa respingere da Sommer, ma è lesto a ribadire poi in rete.

Termina 1-1 la sfida del Tardini tra Parma e Fiorentina. Partono forti i ducali, che nel primo tempo sono protagonisti di diverse occasioni da gol (compresa una traversa di Sohm): la squadra di Pecchia però riesce a concretizzare con il solo Man, bravissimo a siglare al 21' il vantaggio dal limite dell'area. Nel secondo tempo (75') è invece capitan Biraghi, direttamente su punizione, a fissare l'1-1 finale dopo una ingenuità del portiere Suzuki (che calcola male il tempo dell'uscita e finisce con la palla in mano fuori dall'area di rigore). Nel finale girandola di cambi, un'espulsione (Pongracic), ma il risultato non cambia.

Sabato 17 agosto

Genoa - Inter 2-2

Parma - Fiorentina 1-1

Empoli - Monza

Milan - Torino

Domenica 18 agosto

Bologna - Udinese

Hellas Verona - Napoli

Cagliari - Roma

Lazio - Venezia

Lunedì 19 agosto

Lecce - Atalanta

Juventus - Como