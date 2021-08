Messias: "Ricordo i dribbling per strada a Ipatinga. Ora sono in uno dei club più importanti del mondo"

"Quando arrivai in Italia, decisi di lavorare sodo, in campo e durante la giornata. Avevo un sogno: pensavo di non essere all'altezza, ma sudavo, con umiltà. Dall'eccellenza fino alle promozioni in B e in A, avevo un sogno. Ricordo ancora i dribbling per strada a Ipatinga e ora sono qui, in uno dei club più importanti del mondo. Per quanto tu possa essere razionale, ci sarà sempre una favola alla quale finirai per credere. Sono rossonero, sono un giocatore del Milan". Queste le prime parole rossonere di Junior Messias, neo-acquisto del Milan, rilasciate al profilo Tik-Tok del club di via Aldo Rossi.