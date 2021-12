Messias: "Tempo libero? Stacco da tutto e sto con la mia famiglia"

Nel corso della lunga intervista concessa a StarCasinò Sport, Junior Messias ha parlato anche della sua vita privata, tra famiglia e figli:

Che cosa ti piace di Milano? “Milano la conosco poco, ho vissuto sempre a Torino. Milano è una città grande, mi piace che c’è sempre tanto movimento”.

Come passi il tuo tempo libero? “Cerco sempre di stare con la mia famiglia. Quando ho tempo voglio stare sempre con loro, voglio staccare da tutto”.

Hai dei bambini? “Sì, due figli”.

Come stanno vivendo il papà che ora è giocatore del Milan? “Loro sono tranquilli, sono come me. Non gli piace farsi vedere sotto i riflettori”.