MF - Nuovo stadio: Milan e Inter cercano alleati e partner pronti a sostenere il progetto

Dopo aver presentato il progetto di fattibilità e in attesa di riceve l'ok del Comune di Milano, Milan e Inter sono ora alla ricerca di partner pronti a sostenere il progetto del nuovo stadio. Lo riferisce oggi MilanoFinanza che spiega che il presidente rossonero, Paolo Scaroni, grazie alle sue numerose conoscenze, ha avviato una sorta di roadshow per trovare alleati. Il piano dei due club milanesi prevede la creazione di due newco (StadCo e RealCo) che avranno rispettivamente la funzione di realizzare l’impianto sportivo e gli altri interventi di natura immobiliare, legati allo realizzazione di un hotel di lusso, di residenze e, soprattutto, del centro commerciale. L'obiettivo di Milan e Inter è quindi di trovare alleati nel mondo del real estate, in particolare sgr, ai quali affidare la gestione del fondo immobiliare nel quale dovrebbero confluire le proprietà. Ma Scaroni sta anche sondando il mercato per trovare possibili partner finanziari che co-investano nell’operazione.