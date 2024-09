Mi trovo costretto a ripubblicare un articolo. Certe polemiche... mah, così dal nulla e per nulla

Di questo tema ho già scritto il giorno dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, ma evidentemente urge una ripassata. D'altronde: repetita iuvanti. Il protagonista è, tanto per cambiare, Rafael Leao, accusato da alcuni - e sottolineo 'alcuni' - di non aver festeggiato il gol di Gabbia per la delusione per la sostituzione, come mostrato nel paio di secondi scarsi nel - bellissimo e perfetto - 'BordoCam' di Dazn.

In realtà, il portoghese ha festeggiato tantissimo ed è stato in assoluto uno dei più attivi dopo il fischio finale. Ho un video nella mia galleria, ma, per regolamento sui diritti, non posso pubblicarlo da nessuna parte. Ve lo posso, dunque, raccontare, così come ho fatto nell'articolo di lunedì che ripropongo qui di seguito: "Al triplice fischio di Mariani, Leao, che era già in piedi da un paio di minuti davanti alla panchina di Fonseca, scatta verso la Curva Sud cominciando a saltare e ad esultare con veemenza. Poi corre ad abbracciare Abraham, che stava esultando con la stessa verve del portoghese. I due continuano: esultanza sfrenata di Abraham, Leao lo imita mostrando gli attributi all'accorrente Torriani. Poi, il 10, va a salutare uno per uno: prima Fofana, poi Thiaw, poi strattona Chukwueze e lo alza di peso per portarlo sotto la Curva, a cui rivolge altri pugni di giubilo per la vittoria. Poi di nuovo abbracci: con Pulisic, con Okafor, con Emerson Royal. Infine ancora uno sguardo alla Curva, con le braccia al cielo e i pugni stretti per la felicità".Ieri, sui social, il portoghese ha pubblicato una storia che, a mio parere, è tesa a spegnere le futili critiche sulla situazione appena descritta: "Vogliono togliermi il sorriso dal volto, ma non sanno che è la mia forza”. È esattamente così. Vi posso assicurare che, dopo la vittoria nel derby, Leao era uno dei più felici e sorridenti. Ci sono le prove. Inutile andare a criticare su cose che non esistono.