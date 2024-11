Migliori partite con Inter e Real? Fonseca: "Non è la stessa cosa che giocare contro Monza o Cagliari"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa dalla pancia del "Santiago Bernabeu" di Madrid al termine di Real Madrid-Milan, sfida vinta per 1-3 dai rossoneri.

MN - Le migliori prestazioni contro Inter e Real Madrid: è un bene partire sfavoriti?

"No, sono le caratteristiche delle partite. Siamo in crescita in tante cose. Questa partita è stata più aperta, in cui potevamo giocare in modo diverso. Ci sono tante partita in Italia contro squadre che si chiudono bene. Non è la stessa cosa giocare contro Monza o Cagliari, che marcano uomo a uomo a tutto campo, o contro squadre che giocano come il Real Madrid. È più difficile giocare contro le squadre italiane per noi".