Mignolet su De Ketelaere: "Non sa cosa gli riserverà il futuro. Speriamo sia all'altezza, ovunque vada a giocare"

MilanNews.it

Simon Mignolet, attuale portiere del Bruges, ha parlato di Charles De Ketelaere, grande obiettivo di mercato del Milan, e le sue parole sono state riportare dal quotidiano belga Het Nieuwsblad. Mignolet ha detto: “Il ragazzo non sa ancora cosa lo aspetta nel futuro. Sta vivendo in uno stato di fluttuazione, il che è normale. Quando io dovevo affrontare un trasferimento, era la stessa cosa. In squadra abbiamo diversi ragazzi esperti a cui può fare domande sul cambiare squadra. Ma lui stesso è un uomo intelligente che sa cosa vuole. Vedremo come si evolverà la situazione, ma questo è solo positivo per lui e per tutte le parti in causa. Speriamo che sia all'altezza, ovunque vada”.