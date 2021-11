Mihajlovic: "Arrivare a ridosso delle big? L'obiettivo del Bologna è quello di non accontentarsi"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro lo Spezia. Alla domanda se l’obiettivo della sua squadra è quello di arrivare a ridosso delle big, Mihajlovic ha risposto: “Il nostro obiettivo è quello di non accontentarci. Abbiamo 21 punti dopo 14 partite ma penso anche che abbiamo perso punti contro squadre che a fine campionato ci arriveranno dietro di noi…penso alle partite con Udinese e Venezia ad esempio. Ieri ho detto ai giocatori che se non avessimo vinto oggi contro lo Spezia, sarebbero tornati a piedi. Perciò dico che la mia squadra non deve accontentarsi mai”.