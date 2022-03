Mihajlovic: "Donnarumma non ha fatto la scelta giusta, gli avevo consigliato di rimanere"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, si è così espresso in conferenza stampa su Gigio Donnarumma: "Era fallo di Benzema? Non lo so, sono quelle situazioni grigie che vanno interpretate dall'arbitro. Voi siete troppo cattivi con Donnarumma, sia i francesi che gli italiani. Gli fate pagare tutto, lui non ha fatto la scelta giusta, anch'io ho parlato con lui e gli avevo consigliato di rimanere, ma ha scelto così. Se non ci fosse stato Donnarumma l'Italia non avrebbe vinto l'Europeo, è stato protagonista. È un ragazzo equilibrato comunque".