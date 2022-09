Mihajlovic e le offese ricevute: "I miei figli si dovranno abituare che la vita è anche questo"

MilanNews.it

Vigilia di campionato per il Bologna, atteso domani dalla trasferta sul campo dello Spezia. Per il tecnico Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, non sono mancate però le domande sul momento delicato della squadra e sullo sfogo social della figlia contro le critiche al tecnico rossoblu: "Io ho saputo di tutto ieri. Ad ogni modo lei è intervenuta nei confronti di quei commenti che non centravano niente con il calcio. Ai figli può fare male leggere cose così cattive sui propri genitori, ma io sono abituato e soprattutto non li leggo nemmeno perché non ho i social. I miei figli si dovranno abituare che la vita è anche questo".