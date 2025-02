Mike, ma cosa combini! Quanti errori quest'anno per il francese

vedi letture

Il Maignan dello scudetto sembrerebbe essere oramai un lontano ricordo. Il valore assoluto del giocatore non si discute, perché nel corso di questa stagione ha comunque sfoggiato parte del suo repertorio salvando in alcuni casi anche il risultato, ma in questa stagione gli errori sono in numero maggiore rispetto alle prodezze.

L'ultimo, grave, ieri sera contro il Feyenoord, perché il vantaggio di Paixao nasce per l'appunto da una papera piuttosto grossolana di Maignan, che complice anche il terreno un po' scivoloso, si lascia superare da una conclusione tutt'altro che irresistibile del brasiliano.

Oltre all'errore del De Kuip da segnalare quelli in campionato contro Como e Cagliari, ai quali si aggiungono anche quello in casa della Juventus in occasione del gol di Weah, dove Maignan fu tutt'altro impeccabil.