Mikkel Beck (Ag. Kjaer): "Simon sta bene, non vede l'ora di tornare a lavorare con i suoi compagni'

Mikkel Beck, ex attaccante danese, oggi agente di spicco a livello europeo. Tra i suoi assistiti, Lucas Digne, Rony Lopes e il milanista Simon Kjaer, ha parlato ai microfoni di TMW, queste le sue parole su Kjaer: "Sta bene, è rimasto a casa, ha sempre seguito le indicazioni del Milan. Ora gli allenamenti individuali sono ripartiti e aspettiamo di capire cosa succederà con quelli di squadra. Come tutti, non vede l’ora di poter tornare a lavorare con i suoi compagni, verso una specie di nuova normalità. Ma la situazione è in divenire, e magari mi sa dire lei che cosa succede in Italia”.