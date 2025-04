MIL-ATA (0-1): entrano Chukwueze e Gimenez per provare l'assalto finale

vedi letture

Altri due cambi per mister Sergio Conceicao, con il Milan che ormai non ha più nulla da perdere a meno di dieci minuti dalla fine di questa partita in cui anche un pareggio sarebbe sostanzialmente inutile. Fanno il loro ingresso in campo Santiago Gimenez e Samuel Chukwueze, escono rispettivamente Rafael Leao e Fikayo Tomori. Siamo al minuto 83, terminati i cambi per il Diavolo.

MILAN - ATALANTA 0-1

Marcatori: 62' Ederson (A)

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori (83' Chukwueze), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (75' Joao Felix), Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic (75' Sottil), Leao (83' Gimenez); Jovic (75' Abraham). A disp.: Torriani, Sportiello, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Musah, Bondo. All. Sergio Conceiçao

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Zappacosta (59' Kossounou), Hien, Djimsiti (59' Toloi); Bellanova, de Roon, Ederson, Cuadrado (59' Ruggeri); Pasalic (80' De Ketelaere); Retegui, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Suleman, Samardzic, Brescianini, Maldini. All. Gian Piero Gasperini