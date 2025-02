MIL-FEY (1-0): EL BEBOTE! La sblocca l'ex dopo 41 secondi

Il Milan è già in vantaggio! I rossoneri partono fortissimo e dopo 41 secondi pareggiano subito i conti con il Feyenoord. Segna il più atteso, il grande ex Santiago Gimenez! Sugli sviluppo di un angolo conquistato dopo pochi secondi, i rossoneri giocano corto con Pulisic che crossa per la perfetta torre di Thiaw sul secondo palo: il pallone arriva dalle parti della testa de El Bebote che anticipa l'avversario e di testa la butta dentro. Partenza perfetta per il Diavolo! Gimenez non ha esultato in segno di rispetto.