MIL-INT (1-0): già un cambio per il Milan, entra Jimenez per Bennacer

Nonostante il vantaggio maturato nel primo tempo, grazie alla rete di Tijjani Reijnders arrivata nel finale, è il Milan a fare un cambio nell'intervallo: dopo essersi scaldato con intensità per tutta la pausa, il terzino spagnolo Alex Jimenez viene mandato in campo per sostituire Ismael Bennacer. Da capire come si posizionerà all'interno dello scacchiere tattico.

Questo il racconto del primo tempo:

"Un primo tempo molto equilibrato e con un canovaccio tattico molto chiaro quello del derby tra Milan e Inter. I nerazzurri tendono a mantenere il possesso palla mentre i rossoneri cercano di stare ordinati dietro e corti per lasciare poco spazio agli inserimenti degli avversari: l'atteggiamento della squadra è il frutto della scelta di Conceicao di abbassare Musah e accentrare Walker in fase difensiva, creando una linea a 5 durante il non possesso. Nonostante la squadra di Inzaghi tenga palla e, soprattutto tra il 30° e il 40°, si ritrovi spesso nella metà campo rossonera, le due occasioni più grandi del primo tempo le ha il Diavolo, entrambe con Tijjani Reijnders. La prima al 38° con un gran destro da fuori, respinto da una grandissima parata di Sommer; la seconda al 45°, il gol che manda avanti i rossoneri, arrivato dopo aver seguito a centro area il perfetto contropiede generato da un recupero di Abraham a metà campo e orchestrato da Bennacer, Theo e Leao. L'Inter si rende pericolosa in due occasioni, segnando per due volte ma in fuorigioco".