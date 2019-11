Quando una squadra non vince evidentemente è perché non segna. Il Milan, belle prime dodici giornate di campionato, ha messo a referto appena 11 gol (un anno fa, di questi tempi, erano 21). Come riporta La Gazzetta dello Sport, per trovare un dato peggiore occorre tornare alla stagione ‘94-95 (10 gol), ovvero venticinque anni fa.