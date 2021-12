Milan, 13 goal nel 2021 per Kessie: tra i centrocampisti è secondo a Kakà

Come riportato da Opta, Franck Kessie, grazie alla doppietta contro l'Empoli, ha raggiunto quota 13 goal nel 2021: l'ultimo centrocampista del Milan a segnare così tanto in un solo anno solare è stato Kaká nel 2008 (15).

13 - Franck Kessié scored 13 #SerieA goals in 2021: the last Milan midfielder to score so much in a single calendar year was Kaká in 2008 (15). Attacking.#EmpoliMilan