La stagione rossonera, attualmente ferma e ancora da concludere, è sicuramente travagliata e difficile. Il Milan, oltre all'esonero di Giampaolo, ha faticato ad ingranare sia sul campo che fuori dal campo e i diversi addi e i dati lo confermano. In questo senso, per quanto riguarda le statistiche, gli attuali 28 gol segnati dal Milan in 26 partite sono il peggior dato nell'era dei tre punti.