Milan, 30 anni fa la vittoria in Supercoppa italiana grazie ai gol di Van Basten e Massaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esattamente 30 anni fa, il Milan vinceva la sua seconda Supercoppa italiana della storia, per 2-1, contro il Parma. A San Siro, quel giorno, erano presenti oltre 30.000 tifosi. Agli ordini dell’arbitro Pierluigi Pairetto, i rossoneri di Fabio Capello si portarono subito in vantaggio con Marco Van Basten dopo soli 14 minuti, per poi essere raggiunti a fine primo tempo grazie al gol su rigore di Alessandro Melli. Al 65esimo minuto, ecco il cambio che decise la partita: fuori Jean Pier Papin, dentro Daniele Massaro. Ed è proprio il neo entrato, dopo appena 5 minuti, a lasciare il segno, siglando il gol decisivo. Capello e i suoi ragazzi conquistarono quel giorno la Supercoppa contro gli uomini di Nevio Scala. La società di via Aldo Rossi ricorda il match con un post pubblicato sui profili social in cui ha scritto: “30 anni fa oggi, Van Basten e Massaro ci regalavano un’altra Supercoppa Italiana”.